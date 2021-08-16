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التيجاني ورئيس إدارة المرور يستعرضان الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث على الطرقات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد التيجاني مع رئيس إدارة شؤون المرور والتراخيص العميد الصديق الشيباني.
الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بالإدارة واستعراض المشاكل والعراقيل ووضع الحلول اللازمة لها، كما تم مناقشة التنسيق بين الإدارة وكافة أقسام المرور بالمديريات في المناطق.
واستعرض اللقاء الإحصائيات المرورية المسجلة والإجراءات المتخذة من أجل الحد من الحوادث على الطرقات، للحفاظ على السلامة المرورية ومرتادي هذه الطرقات.
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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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