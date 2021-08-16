رئيس مجلس حكماء الجفرة يطالب اللجنة العسكرية (5+5) بإعادة فتح الطريق بين أبو نجيم حتى أبو قرين

طالب رئيس مجلس حكماء واعيان بلدية الجفرة أحمد أبو طالب بأهمية الإسراع إعادة فتح الطريق بين أبو نجيم حتى منطقة أبو قرين وإزالة جميع العوائق التي تحد من تنقل المواطنين إلى مناطق الساحل.

أبو طالب وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية، أوضح بأنه تم التواصل مع لجنة 5+5 التي وعدت بإعادة افتتاح الطريق المذكور خلال الأيام القليلة القادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة لتفعيلها من جديد.

وقال أبو طالب: “إن مواطني بلدية الجفرة في ودان وهون وسوكنة وزلة والفقهاء يعانون الأمرين عند التوجه عبر هذه الطريق إلى مناطق الساحل سواء لنقل المرضى أو البضائع أو حتى للتواصل الاجتماعي لعدة أسباب، من بينها تكدس الرمال والسواتر الترابية وغيرها، حيث توجد تحويلة ترابية لمسافة ثلاثين كيلومترًا تسببت في العديد من المشاكل للمواطنين”.

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