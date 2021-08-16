الدبيبه يمهل لجنة إعداد جدول المرتبات الموحدة 60 يوما لإتمام عملها

أمهل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للإعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اليوم الاثنين مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 212 لسنة 2021 والمكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء على أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين.

وأضاف أن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، وبات لزامًا الانتهاء من هذه المهمة، وأمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للإعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

وشدد الدبيبه على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة، مع تنظيم علاقات العمل وإعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لا بد منها لتحقيق الهدف المنشود.

كما أكد الدبيبه على ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع المعاناة عن الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.