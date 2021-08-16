المستشار صالح: مستعدون لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استعداد البرلمان لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين.

المستشار صالح وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين قال: إن الانتخابات ستجري في موعدها؛ لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية. مؤكدًا أن إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

وأضاف أن إصدار قانون انتخاب الرئيس سيكون خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وأشار إلى أن موقف روسيا واضح وداعم للشرعية، والدور الروسي المطلوب حاليًا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي رده على سؤال حول ضغوط ما لإبعاد روسيا عن المشهد الليبي، قال صالح: “لا يمكن ممارسة الضغط علينا لإبعاد أحد أو تقريبه، نحن نحترم الأصدقاء، نحترم من يقف إلى جانبنا في زمن الشدة لكن لا أحد يستطيع أن يقول لنا أبعد روسيا”.

وتابع المستشار صالح حديثه: “روسيا دولة عظمى لا يمكن الاستغناء عنها، وموقفها واضح لدعم الشرعية، خاصة لمجلس النواب، وحتى في مجلس الأمن كان موقف روسيا واضحًا وجريئًا”.

ولفت إلى أن الدور الروسي المطلوب حاليًا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد رئيس البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم تقم بتوحيد المؤسسات، ولم تضع آلية لذلك، بل زادت من المركزية في طرابلس.

وأردف: “من مهام حكومة الوحدة توحيد مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية، وهذه الحكومة لم تقم بتوحيد المؤسسات، وتوحيد المؤسسات يعني مشاركة كل الليبيين في جميع أجهزة الدولة”.

رئيس البرلمان اختتم بالقول: “إن هذه الحكومة لم تنشغل بهذا الأمر ولم تهتم به ولم تضع آلية لتوحيد الوزارات، بل زادت من تقوية المركزية لتصبح جميع الإدارات تتبع للعاصمة طرابلس”.

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