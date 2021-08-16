المنفي يلتقي وفدا شبابيا من منطقتي كمبوت وقابس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، وفدا من شباب منطقتي كمبوت وقابس بالمنطقة الشرقية، «لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إن الوفد الشبابي أكد دعمه للمنفي «في الجهود التي يبذلها وخاصة في ملف المصالحة الوطنية، ونجاحه لتوحيد المؤسسات الحكومية».

وأشار الوفد إلى مواقف المنفي «الثابتة لوحدة التراب الليبي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل استقرار ليبيا وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

وعلى هامش اللقاء، منح الوفد «درع الأخوة» للمنفي «تقديرا للجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا»، وفق البيان.

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