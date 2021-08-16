أبو جناح يبحث الإمكانيات اللازمة التي تحتاجها مصلحة الجمارك لآداء عملها على أكمل وجه

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح أمس الأحد اجتماعًا مع أعضاء مصلحة الجمارك بالمنطقة الجنوبية، لبحث المشاكل التي تعاني منها المصلحة.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لنائب رئيس مجلس الوزراء الإمكانيات اللازمة التي تحتاجها المصلحة لأداء عملها على أكمل وجه.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة نواقص وتجهيزات وصيانة المقار الخاصة بالمصلحة، والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية وخاصة مديريات الجمارك في مدينة غات ومنطقة فزان بالكامل.

كما بحث أوضاع أعضاء مصلحة الجمارك بالمنطقة الجنوبية ومطالبهم، إضافة إلى الدعم اللوجستي للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.

وناقش أبوجناح حلحلة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة الجمارك بالمنطقة الجنوبية.

يذكر أن مصلحة الجمارك تختص بأداء مهام وأعمال مهمة والمتمثلة في مكافحة التهريب والمخدرات وحرس الحدود في المنطقة.

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