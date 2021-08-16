الدبيبة يمهل لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد 60 يوما لإنهاء مهامها

اجتمع ظهر اليوم الإثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 212 لسنة 2021 والمكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، أكد الدبيبة خلال اللقاء على أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين.

وأضاف الدبيبة، أن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، وبات لزامًا الانتهاء من هذه المهمة، وأمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

كما شدد الدبيبة، على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة، مع تنظيم علاقات العمل واعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لا بد منها لتحقيق الهدف المنشود.

وأشار الدبيبة، إلى ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.