التيجاني يبحث مع اقعيم اخر المستجدات حول سير العمل بمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية

ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد التيجاني اليوم الإثنين بوكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية اخر المستجدات حول سير العمل بمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الامن.

كما تم التطرق إلى العقبات التي تواجه الاجهزة الامنية ووضع الحلول لها بما يضمن انجاح سير العمل الامني وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل الوكيل حول الاعمال المنجزة من قبل الوكيل خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل في تنفيذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بعمل بمكونات الوزارة فنياً وتقنياً لتحسين الاداء وتقديم افضل خدمات الوزارة للمواطنين.