زوبية: فتاوى الغرياني التي تشجع الشباب على حمل السلاح هي رد فعل على الاعتداءات

ليبيا – اعتبر مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة جمال زوبية أن الفتاوى الصادرة عن الصادق الغرياني والتي تشجع الشباب على حمل السلاح على الرغم من تقدم الحوار العسكري، هي رد فعل على الاعتداءات وفقاً لقوله.

زوبية قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن داعش نبتة خبيثة تم زراعتها في سرت ودرنة وبنغازي، وعندما تم طردهم من درنة اتجهوا نحو سرت بحسب تعبيره.

وأضاف:”هل المشري من يوقف ويعرقل لكم الانتخابات ولجنة 5+5؟ يا جماعة من هو خالد المشري؟ اتفاق السراج وحكومته التي كما يقول جماعتكم أنها معترف فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن قال إن من يخالفها نعطيه فلقة ونضربه، حفتر وشلته من يوم دخول السراج يقول لو يأتيني واحد من حكومة السراج أسجنه، من يعرقل الآن؟”.

كما تابع:”المشري وحديثه هذه الاتفاقية ليست للدفاع فقط، بل فيها اتفاقية اقتصادية، وكدولة ليبيا حصلنا 50 ألف متر مربع من البحر وهذه إضافة للشعب الليبي! لا نقول إنها في صالح تركيا. اتفاقية الدفاع متى أتت ومتى تم تنفيذها؟ الاتفاقية الأمنية تم تسجيلها في الأمم المتحدة ولا يمكن لأي حكومة أن تعطلها أو تلغيها إلا إذا كانت منتخبة”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف ترصد أغلب المتغيرات على واقع الشباب الليبي من بعد 2011 لهذا التوقيت؟ وكيف تعاملت الحكومات مع هذه الفئة من الشباب؟

نظرتنا لتكون أكثر واقعية، عندما نقول من بعد 2011 قبل هذا التاريخ ماذا كان الشباب؟ رأينا ما وصل له الشباب، وفي تقديري الخاص لقد أفلح إن صدق والقرارات كثيرة في دولتنا معظمها ارتجالية وغير مخططة، ينبغي أن تكون هناك تنفيذية للأمر باعتبار أنها مواضيع حساسة، وأنا مستعد أن أقدم مقترح بالمجان، ما هي الخطوات التنفيذية التي بالإمكان القيام بها.

س/ هل الحكومة تكرر ما قامت به الحكومات المتعاقبة والسلطات بالمتاجرة في حقوق الشباب واحتياجاتهم ومطالبهم؟

لا أعرف بالنوايا، هذا سؤال يوجه للدبيبة والحكومة، هل عندكم خطة جاهزة وخطوات تنفيذية لتنفيذ القرار أم مجرد فكرة أتت على بالكم وقتلوها؟ وهذا أمر خطير يسبب نوع من الإحباط للشباب، ربما المبلغ قليل بالذات لبرنامج السوق الآن، وفي تقديري لو يتمكن من عمل فريق وألا يوزعوا النقد على الشباب؛ لأن 1000 في السوق العادي لن تعمل له شيء، يجب وضع قوائم ويدعوا إلى طلب عطاءات أو عروض من التجار، حيث بالإمكان اشتراك 15 تاجرًا فيها، وكل شباب يختار 6-7 أمور من هذه القوائم. والأولوية دائمًا تعطى للكبار.

نتمنى أن يكون العمل دائمًا على خطط، لو بالفعل كان صادقًا وعنده خطة ممكن أن يعمل عليها الفريق الذي عنده ويكون العمل شفافًا ودون لعب وبواليع تضيع الأموال، وحتى لو خرج الدبيبة سيأتي شخص آخر ويكمل، وينبغي أن نسعى لتكون هناك دولة مستقرة واستمرار في هذا العمل؛ لأنه رائع جدًا في تقديري.

س/ هل حكومة الدبيبة تجهز انقلابًا على مخرجات جنيف؟

ليس بالضرورة، أي مسؤول تضعه في المنصب من الطبيعي أن يعمل ويطمح للاستمرارية، هل ستكون هناك انتخابات رئاسية أم برلمانية؟ استعمال عبارات كمحمود جبريل كان يستعمل عبارات عن أن حزب العدالة والبناء يريد السلطة. إذًا أنت ماذا تريد؟ السعي بين الصفا والمروة؟ إذا برلمان عقيلة يتخبط وغير قادر على الخروج بقرار فإن الرؤيا ليست واضحة، هل ستكون هناك انتخابات رئاسية أم برلمانية، أو انتخابات لمجلسين؟ وإذا استمر هذا التخبط لـ 24 ديسمبر وفي وضع انتقالي لا يجب تحديد موعد، وإذا كانت السفارة الأمريكية عطلت الأمر وهي تعلم أن الدستور له ثلاث سنوات جاهز ينبغي أنهم سعوا في ذلك.

عماد السائح قال إنه بالإمكان ثلاثة شهور أن يتم الوصول لاستفتاء، وهذا الحديث هو منذ دخول الدبيبة للمشهد، المجتمع الدولي لم يكن صادقًا مع أحد، ونحن لا نعول عليه، والمفروض أن نعول على أولادنا وشبابنا وينبغي المسؤولين أن يكون لديهم هرمون شجاعة بأن يقفوا أمام أي مسؤول أجنبي ووضع حد له.

س/ من وراء هذا المشروع الظلامي المستمر ويستهدف الشعب الليبي؟ بقاء المليشيا وتسهيل أن يكون الشاب الليبي مليشياوي أو إرهابي ويتحصل على المال من الدولة؟

في تقديري الخاص إذا كانت الحكومة صادقة فقد أفلحت، إذ أتت بالصديق الكبير في الاحتفال طبيعي؛ لأنه محافظ مصرف ليبيا وهو من سيمول وهو نوع من الاطمئنان للشباب، حتى لا يقال إنه مجرد كلام وبيع وهم، خالد شكشك لا أعرف سبب حضوره ولكن ينبغي أن الديوان هو المسؤول عن مصاريف الدولة وهم الثلاث في سياق صرف هذا المبلغ.

س/ لدينا أولويات أليس منها إنقاذ الشباب الليبي من براثن العنف والمليشيات وأن ينضموا للإرهاب ويكونوا عصابات والهجرة غير الشرعية؟

من يحمل السلاح هل يفعل حبًا في السلاح؟ لنكن واقعيين، من يقول إن الشباب يجب أن يسلموا سلاحهم، إذن من الذي سيدافع عن ليبيا؟ حفتر توجه لطرابلس ليستولي على السلطة، فهل هناك عقل سليم يقبل أن يأتي رجل عسكري ويقول أريد أن أحكمك؟ الجنجويد الذين أتوا هل لهم علاقة بالجيش وكذلك مليشيات حفتر؟.

س/ الكرامة أتت بعد 2014 نتيجة وجود الواقع الدموي، الذي اغتيل فيه مئات من الشباب سواء عسكريين من الشرطة أونشطاء وغيرهم، أليس وضع شباب ليبيا قبل 2011 كانوا أنصار شريعة؟ رفعوا رايات سوداء لداعش في وجه الليبيين؟ ومولتهم حكومات ما بعد فبراير؟

داعش نبتة خبيثة تم زراعتها في سرت ودرنة وبنغازي، وعندما طردوا من درنة من أوصلهم لسرت؟ مشوا 700 كيلو؟ من الذي أعطاهم السيارات المدرعة؟.

البرلمان ليست مشكلته القاعدة الدستورية ولجنة فبراير رفضتها المحكمة العليا أعلى سلطة في الدولة؛ لذلك كان من المفترض على المؤتمر أن يعدل، المبعوث ليون ضحك على الليبيين وأخذ الرشاوى ودمر الدولة الليبية.

س/ ما قولك إن الشباب ثوار وعليهم أن يتمسكوا بسلاحهم، وهذا نفس قول الغرياني الذي قال انفضوا عن أسلحتكم الغبار لتتجهوا لحرب جديدة؟ إلى متى نبقى في هذا الخطاب من العنف والتصعيد ومن تشجيع الشباب للانضمام للمليشيات وأن يكونوا أوصياء على الشعب في الديمقراطية التي خرج من أجلها الشباب في فبراير والدولة المدنية؟

المليشيات موجودة في طرابلس ومصراته والزاوية، وجاءهم حفتر والذين يتبعوه والمرتزقة وهجم عليهم، هل تتوقع أن يقبلوا أن يدخل؟ أي عاقل يقول هذا الكلام.

س/ أليس المليشيات من خطفت بوسمهين وعلي زيدان وتحاصر المؤسسات في طرابلس والمنفي في كورنثيا؟ هذه المليشيات من تحاصر الدولة المدنية؟

هل ذهبوا لسهام سرقيوة وخطفوها وقتلوها؟ أم لحنان البرعصي؟ أتكلم عن دولة واحدة، عندما يتكلم البعض ويقول أنا أعارض الجيش في 2014 كان هناك لجنة ومؤتمر علمي لبناء الجيش، وما نوع الجيش التي تحتاجه ليبيا، وقمنا بالاتصال مع كثير من الضباط في رئاسة الأركان وضباط من ضمن المنطقة الشرقية والجنوبية، هل تريد ليبيا جيشًا كجيش حفتر؟

س/ لكنكم فشلتم، لا يوجد جيش في المنطقة الغربية؟

الشرقية ماذا يوجد فيها؟ هل حفتر ومن معه جيش؟ من تتكلمون عنهم مليشيات، من الذي يريد أصلًا أن يكون في الجيش؟ 70% لو وفروا لهم قروضًا ومشاريع وتسهيلات تجارية كلهم سيتركون السلاح،من يريد السلاح والموت؟

س/ فتاوى صادرة من المفتي المعزول تشجع الشباب على حمل السلاح على الرغم من تقدم الحوار العسكري؟

رد فعل على الاعتداءات.

س/ المنطقة الغربية في الحكومات متعاقبة، من التحق بالجيش الليبي بقيادة المشير بالعشرات ووصل لمئات الآلاف، وهذه رغبة كبيرة من نسبة كبيرة من شباب ليبيا بالانخراط في الجيش، بينما المليشيات خرجوا مجموعة من الإرهابيين والهاربين؟

هذا كلام فارغ، صدام نجل حفتر يأخذ عقيد في مربوعته، والآخرين كل واحد وحساباته.

س/ ألا ترى أن الموقف من المشري يراد به إفشال موقف لجنة 5+5 الرامية لتمديد حالة السلام وإيقاف إطلاق النار وإعلان المشري رفضه خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد؟ ألا ترى أن هذا يهدد الانتخابات؟

المشري يوقف لكم الانتخابات ولجنة 5+5؟ يا جماعة من هو خالد المشري؟ اتفاق السراج وحكومته التي كما يقول جماعتكم أنها معترف فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن قال إن من يخالفها نعطيه فلقة ونضربه، حفتر وشلته من يوم دخول السراج يقول لو يأتيني واحد من حكومة السراج أحبسه، من يعرقل الآن؟

المشري وحديثه هذه الاتفاقية ليست للدفاع فقط، بل فيها اتفاقية اقتصادية، وكدولة ليبيا حصلنا 50 ألف متر مربع من البحر وهذه إضافة للشعب الليبي! لا نقول إنها في صالح تركيا. اتفاقية الدفاع متى أتت ومتى تم تنفيذها؟ الاتفاقية الأمنية تم تسجيلها في الأمم المتحدة التي تقول إنه لا يمكن لأي حكومة أن تعطلها أو تلغيها إلا إذا كانت منتخبة! الدبيبة وحكومته هل يستطيعون أن يفعلوا شيئًا كونهم حكومة غير منتخبة؟ لنأخذها بالترتيب، من الذي جاء أولًا؟ هل الجنجويد الموجودين من فترة طويلة والفاغنر أم الأتراك الذين تواجدوا في شهر 1-2020؟.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية