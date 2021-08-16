الاقتصاد توقف تصدير الخردة وتفاؤل بانخفاض الأسعار محليا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارًا بحظر تصدير الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها خارج البلاد بدأ من اليوم الاثنين وإلغاء قرارها بشأن تمديد السماح بتصديرها.

وجاء، في القرار الذي حصلت “218” على نسخة منه، قائمة بسلع يحظر تصديرها شملت خردة وفضلات الحديد والسيارات والنظائر المستعملة والمواد الصحية والكربون ومخلفات مبردات السيارات.

يُذكر أن تصدير الخردة أدى إلى موجة استياء عامة؛ نتيجة تصاعد عمليات السرقة والاعتداء بالإضافة إلى تخريد الممتلكات العامة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الخردة الحديدية ومادة الكربون خصوصًا، و التي أدى الاتجار بها لغرض التصدير؛ إلى مشاكل بيئية وصحية جسيمة.

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