فتح منظومة الحجز لاستخراج جوازات سفر للمقيمين في بريطانيا وإيرلندا

أعلنت السفارة الليبية بلندن اليوم الإثنين إفتتاح منظومة حجز المواعيد لاستخراج جوازات السفر للمواطنين المقيمين في بريطانيا وإيرلندا، وذلك من خلال موقع السفارة على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت “.

وأكدت وزارة الخارجية نفلا عن السفارة أنها تتفهم ظروف المواطنين المقيمين في إيرلندا ممن يتعذر عليهم السفر إلى لندن، مشيرة إلى أنها ستسعى بكل ما يمكن لها من آليات متاحة لإيجاد حل لهذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

ودعت السفارة المواطنين المعنيين إلى إحضار شهادة ميلاد حديثة (إلكترونية مدرج بها الرقم الوطني)، شهادة الوضع العائلي، شهادة الجنسية إن وجدت، إحضار عدد 2 صور شخصية، إحضار جواز السفر وصورة عنه، تعبئة وإحضار نموذج استخراج جواز السفر (اضغط لتحميل النموذج)، إفادة تبليغ عن ضياع جواز السفر (خاص بإصدار جواز سفر بدل فاقد) مع تقديم ما يفيد دفع قيمة اصدار الجواز عند الحضور للتصوير والتي تبلغ عند إصدار جواز جديد 8£.، إصدار جواز بدل فاقد 48£.، اصدار جواز تالف 80£.

وأشارت السفارة إلى أن المواعيد قابلة للتأخير أو التقديم خلال اليوم المحدد للموعد حسب عدد الأشخاص والعائلات