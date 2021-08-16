الأمم المتحدة تُطلق مشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال في ليبيا

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بليبيا بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ليبيا، مشروع تدريب المدربين على الإدارة المتكاملة للمواليد والطفولة (IMNCI).

ويستهدف المشروع تدريب حوالي 27 طبيباً من أطباء الرعاية الصحية الأولية من مختلف البلديات، حول الاستراتيجيات الفعالة لتقييم وتحديد وعلاج الأسباب الشائعة، والوفيات بين الأطفال دون سِنّ الخامسة.

وتهدف منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى تعزيز شبكة تقديم الرعاية الصحية في ليبيا، بالإضافة إلى المرافق الصحية لتوفير خدمات الأمومة والمواليد الجدد والتغذية، للمساهمة في منع الأمراض والوفيات.

الجدير بالذكر أن الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال حديثي الولادة والطفولة IMNCI، هي نهج شامل لصحة الطفل يُركز على سلامة الطفل بأكمله، ويهدف إلى الحد من الوفاة والمرض والإعاقة، وتعزيز النمو والتنمية بين الأطفال دون سن الخامسة سنوات من العمر.

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