الوطنية لحقوق الإنسان تطالب برصد التحركات الساعية إلى عرقلة المسار السياسي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن دعمها الكامل لما جاء في بيان اللجنة العسكرية بشأن وضع خطة عاجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتجميد العمل باتفاقات التعاون العسكري ومذكرات التفاهم الدولية.

اللجنة وفي بيان لها، جددت دعمها لتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير المفقودين، مشيرة بأنها تمثل أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.

كما دعت مجلس الأمن والبعثة الأممية إلى تسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، مطالبة لجنة العقوبات الدولية بالعمل على متابعة ورصد التحركات الساعية إلى عرقلة المسار السياسي.

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