المنفي يؤكد دعمه للمعلمين حتى ينالوا حقوقهم

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين خلال لقائه النقيب العام للمعلمين الذي دعمه للمعلمين حتى يتمكنوا من نيل حقوقهم المشروعة مؤكدا أنهم لم يتأخروا في أداء رسالتهم السامية رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأكد نفيب المعلمين على دعم رئيس المجلس الرئاسي خلال هذه المرحلة التي تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام ورغبة المعلمين المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية التي تهدف إلى لم شمل الليبيين وتحقيق السلام والاستقرار في كل مناطق ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وطالب النقيب العام من رئيس المجلس الرئاسي بالنيابة عن المعلمين العمل على ضمان حق المعلمين في الزيادة المخصصة لهم بناءً على القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب.