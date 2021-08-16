الدبيبة: مهلة 60 يوما لإنهاء جدول المرتبات الموحد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، مشددا على ضرورة إعداد جدول موحد، معلنا عن مهلة 60 يوماً لإنهاء هذا الجدول لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

واجتمع الدبيبة اليوم الإثنين مع اللجنة المشلكة لإعداد جدول مرتبات موحد، «تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة»، حسب بيان صادر عن الحومة.

بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتب منذ سنوات

وشدد الدبيبة على «أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين»، مؤكدا أن بعض الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.

وأضاف أن الجدول الموحد المزمع إعداده «لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة، وتنظيم علاقات العمل وإعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لا بد منها لتحقيق الهدف المنشود».

ودعا الدبيبة إلى «حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين».

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