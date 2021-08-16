المنفي يبحث مع شباب منطقتي كمبوت وقابس التطورات السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين وفداً من شباب منطقتي كمبوت وقابس، وذلك لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا.

وأكد الوفد دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي في الجهود التي يبذلها وخاصة في ملف المصالحة الوطنية، ونجاحه لتوحيد المؤسسات الحكومية ومواقفه الثابتة لوحدة التراب الليبي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل استقرار ليبيا وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ومنح الوفد درع الأخوة لرئيس المجلس الرئاسي عرفاناً بالجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا.