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أبرزها الترشح الإنتخابي والمصالحة الوطنية.. قضايا تبحثها وزيرة شؤون المرأة مع المستشار صالح

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحثت وزير الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،  مقترح مشروع قانون حماية المرأة، ودور مجلس النواب في دعم المرأة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر رئيس مجلس النواب وبحضور مستشار وزير الدولة لشؤون المرأة أحلام بن طابون، ومندوب وزير الدولة لشؤون المرأة عن المنطقة الشرقية أميمة باوي.

واستعرض اللقاء، رؤية المجلس ملف المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة الفعالة في هذا الملف، كما تم مناقشة دور المجلس في ضمان مشاركة المرأة بشكل أكبر علي صعيدي الترشيح والانتخاب.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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