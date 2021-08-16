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وكالة روسية: الناتو يدرس إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا وتحفظ تركي إيطالي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نقلت وكالة “أر تي” الروسية، عن مصدر دبلوماسي ليبي، تحدث لقناة “218” الليبية، بأن هناك  مقترح يدرسه  حلف “الناتو” لتوجيه طلب رسمي للحكومة الليبية لاستغلال منطقة متاخمة للحدود مع تونس، لغرض التمركز الدفاع.

وتابعت الوكالة، أكد المصدر أن المقترح ستتم بلورته خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، الشهر المقبل، حيث يهدف الناتو من وراء هذه الخطوة، إلى وضع حد للخلاف بين الأعضاء حول تواجد تركيا وإيطاليا وفرنسا.

واستطردت نقلا عن المصدر، هناك تحفظ “تركي إيطالي” على المقترح الخاص بإنشاء قاعدة عسكرية دفاعية، بانتظار طرحه بشكل رسمي خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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