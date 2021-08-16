السفير المصري للمنقوش: إعادة افتتاح السفارة بطرابلس والقنصلية في بنغازي قريبا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، نقل السفير المصري في مستهل اللقاء تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، ووزير الخارجية سامح شكري وتمنياتهم للشعب الليبي بأن ينعم بالأمن والاستقرار.

ومن جهتها رحبت الوزيرة السفير ، متمنية له طيب الإقامة بالأراضي الليبية، وتأكيدها بأنه سيلقى كل التعاون من الجانب الليبي في إنجاح مهامه ، تعزيزا للعلاقات الاخوية المتميزة والمصير المشترك الذي يربط الشعبين الشقيقين.

وكشف السفير عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهم من العاصمة طرابلس ، مشيرا كذلك إلى الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

كما تطرق اللقاء إلى الآفاق المشتركة للتعاون بين البلدين ، وسبل تطويرها لتشمل كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة ، والتعاون القضائي ، والاقتصادي ، الي جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا ، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

وأعربت الوزيرة عن امتنانها لمصر ، لتضامنها مع الشعب الليبي في التصدي لجائحة كورونا، في إشارة إلى كميات الأكسجين التي أرسلتها مؤخرا إلى ليبيا.

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