إطلاق سراح رضا الفريطيس بعد 15 يوماً من اختطافه

أكدت منظمة “رصد الجرائم الليبية” إطلاق سراح مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج الفريطيس بعد اختطافه قرابة 15 يوما.

ولم تكشف المنظمة عن أسباب اختطافه أو الجهة التي تقف وراءه، وكان رضا الفريطيس قد اختُطف في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، على يد مجهولين لم تتّضح تبعيتهم أو مطالبهم قبل أن يتم إطلاق سراحه اليوم.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية قد دعت حكومة الوحدة الوطنية لتحمّل التزاماتها، والكشف عن مصير الفريطيس عقب اختطافه.

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