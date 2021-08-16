مصر تكشف عن قرب استئناف عمل سفارتها في طرابلس

كشف السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى عن قرب تجهيز مقرَي السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس، وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهم من العاصمة طرابلس، مشيراً كذلك إلى الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، حيث تطرق الاجتماع لسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، والتعاون القضائي، والاقتصادي، إلى جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

الجدير بالذكر أن مصر قد علّقت تواجدها الدبلوماسي في ليبيا لأسباب أمنية منذ العام 2014، قبل أن تستأنفه العام الجاري

بالتزامن مع منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة البرلمانية.

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