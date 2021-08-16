شركة الكهرباء: صيانة الوحدة الثانية بمحطة الزاوية المزدوجة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة عطل فني بالوحدة الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة والعمل على صيانة الوحدة السادسة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه نتيجة لحدوث عطل فني في الوحدتين الثانية والسادسة بالجزء البخاري بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة فقد توقفا عن الخدمة الأمر الذي أدى لفقد ما قيمته 400 ميجاوات.

وبينت الشركة أن فرق الصيانة التابعة للمحطة انتهت من إصلاح العطل بالوحدة الثانية، وإرجاعها للخدمة والدخول بها على الشبكة بقدرة 200 ميجاوات، مشيرة إلى تواصل العمل على صيانة محول الرفع الخاص بالوحدة السادسة من قبل الكوادر الفنية التابعة لإدارة الجهد الفائق الغربية من أجل إرجاعها للخدمة في أسرع وقت ممكن.