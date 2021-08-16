اللجنة العسكرية تطالب الرئاسي والحكومة أهمها تجميد جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية

وجهت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الجمعة، خطاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

اللجنة، وفي خطابها الذي طالعته قناتنا، قالت: “أنها تدارست في جلستها المنعقدة بمدينة سرت الوضع الأمني داخل الدول الليبية وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في ابعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار، حيث لاحظت العديد من الأجهزة والاجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة وتتبع جهات مختلفة (المجلس الرئاسي – القائد الأعلى – وزير الدفاع)، دون وضع حدود واضح لواجباتها ومهامها والذى أدى الى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستين وهي جهاز دعم الاستقرار، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، وقوة الردع الخاصة، جهاز الأمن العام، والقوة المشتركة مصراتة، والمناطق العسكرية (الوسطى – الغربية – طرابلس)، وغرف العمليات بصفة عامة، وأى جهة أخرى تتيع القائد الاعلى مباشرة أن لم يرد ذكرها”.

وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها الى رئاسة الأركان العامد ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى يتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية، ووضع ميزانيتهم المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية وليست مستقلة.

وفي سياق متصل، وجهت اللجنة خطاباً لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

اللجنة، وفي خطابها الذي طالعته قناتنا، قالت: ” الحاقاً بكتابنا الخاص بمخاطبتكم بشان سرعة تعيين وزيرا للدفاع، وتكرار مطالبتنا بذلك عدة مرات من خلال البيانات الصادرة عقب اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5)، غير انه لم يتم الاستجاب لهذا المطلب، فاننا لن نتحمل مسؤولية ما يترتب علي ذلك نظرا لخطورة الوضع الحالي الذى قد يؤدي الى خرق أتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد”.

وفي خطاب أخر موجه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، قالت اللجنة العسكرية: “فى الوقت الذي نقوم به بواجباتنا ومهامنا في تنفيذ بنود اتفاق وقف أطلاق النار والمحافظة على تماسك وثبات وقف اطلاق النار وأخرها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، نرى لجنة 75 للحوار السياسي تفشل في أنجاز ومهمتها في وضع القاعدة الدستورية للوصول الى الانتخابات في موعدها المحدد 24 دييسمبر 2021، الأمر الذى قد يؤدي الى أنهيار أتفاق وقف أطلاق النار وعرقلة عملنا”.

وطالبت اللجنة، كوبيش بالضغط على لجنة (75) بضرورة سرعة انجاز المهمت المكلفين بها القاعدة الدستورية أو الانتقال الى مقترح بديل يتم التوافق عليه للوصول الى أنتخابات مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر 2021″.

وفي خطاب أخر موجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قالت اللجنة: “أستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 م، والذى دعى في فقرتيه الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية الى التوصل الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار التام والمستدام والالتزام به، وبناء على اتفاق اللجنة لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبما ورد في الفقرة الثاني من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية برا وبحرا وجوا ، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكري الخاص بالتدريب في الداخل الليي وخروج أطقم التدريب”.

وطالبت اللجنة تجميد العمل “بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا، وإعلان ذلك رسميا الى حين انتخاب رئيس دولة من الشعب مباشرة، حتي تتمكن اللجنة العسكرية من البدء في اجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبيه ومغادرتها البلاد”.

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