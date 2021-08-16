ليبيا الان

عماد البناني: آن الأوان للانطلاقة الخارجية لحزب “العدالة والبناء”

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – “عماد البناني” اجتماعا، الإثنين، بمقر الحزب بالعاصمة طرابلس، مع المكتب التنفيذي، بحضور نائب رئيس الحزب “شكري الخوجة” ومستشار الرئيس “رمضان الدرسي” والمدير التنفيذي “عادل أبوقرين” وجميع رؤساء الدوائر التنفيذية بالحزب.

وأكد رئيس الحزب، في بيان، أنه قد آن الأوان للانطلاقة الخارجية، بعد اكتمال تشكيل الهيئة العليا، والمكتب التنفيذي بتعيين جميع رؤساء دوائره، وفق قوله.

وبحسب بيانه، وجه البناني دعوته لجميع مكونات وأعضاء الحزب للانطلاق الشامل في إطار أهداف الحزب خلال المرحلة القادمة، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حزب البلاها والغباء تمت له حزب النهبه في تونس متردي قريبا سيفارق الحياه وعلي الباغي تدور الدوائر سيفرح الليبيين يوما ما بزوال غمة هذا الحزب الشيطاني طريق الضلال قصير ونهايته حتميه اللهم في علي الليبيين بزوال أخوان الشيطان عملاء اردوغان بائعي الأوطان

    رد