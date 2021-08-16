عميد بلدية شحات يبحث مشكلة نقص المياه في البلدية

شحات 16اغسطس 2021 (وال) _ إجتمع صباح اليوم الإثنين عميد بلدية شحات السيد “حسين محمود بودرويشة ” مع أعضاء من المجلس البلدي، ومدير مكتب الأشغال العامة ببلدية شحات، ومدير شركة المياه إدارة الجبل الأخضر.
وحضر الإجتماع أيضا، مدير مكتب خدمات شحات، ورئيس غرفة الأشغال والطوارئ بالإدارة، ورئيس مركز خدمات المياه قرنادة.
وناقش المجتمعون، تقسيم العمل والمتابعة والإشراف للمشغلين، وتحديد أسماء المشغلين وإنشاء جدول لهم، وأوقات التشغيل لكل منطقة للآبار والخزانات التي تم تجهيزها، من قبل المجلس البلدي.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي كخطوة أولى للإستعجال في توصيل المياه للمواطنين، وتخفيف المعاناة من نقص المياه. (وال _ شحات) أ س / ه ع
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