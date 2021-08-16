عميد بلدية شحات يبحث مشكلة نقص المياه في البلدية

شحات 16اغسطس 2021 (وال) _ إجتمع صباح اليوم الإثنين عميد بلدية شحات السيد “حسين محمود بودرويشة ” مع أعضاء من المجلس البلدي، ومدير مكتب الأشغال العامة ببلدية شحات، ومدير شركة المياه إدارة الجبل الأخضر.

وحضر الإجتماع أيضا، مدير مكتب خدمات شحات، ورئيس غرفة الأشغال والطوارئ بالإدارة، ورئيس مركز خدمات المياه قرنادة.

وناقش المجتمعون، تقسيم العمل والمتابعة والإشراف للمشغلين، وتحديد أسماء المشغلين وإنشاء جدول لهم، وأوقات التشغيل لكل منطقة للآبار والخزانات التي تم تجهيزها، من قبل المجلس البلدي.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي كخطوة أولى للإستعجال في توصيل المياه للمواطنين، وتخفيف المعاناة من نقص المياه. (وال _ شحات) أ س / ه ع

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