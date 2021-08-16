وزير الداخلية يبحث مع اقعيم تأمين المنطقة الشرقية

التقي وزير الداخلية لواء خالد مازن، اليوم الإثنين، بوكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، استعرض خلال الاجتماع أخر المستجدات حول سير العمل بمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الأمن.

كما تم التطرق إلى العقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ووضع الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الامني وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل الوكيل حول الأعمال المنجزة من قبل مكتب الوكيل خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل في تنفيذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بعمل بمكونات الوزارة فنياً وتقنياً لتحسين الأداء وتقديم أفضل خدمات الوزارة للمواطنين.