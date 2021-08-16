شركة الجوف: حققنا إيرادات قياسية هذا العام

أكد رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي إمساعد أن الشركة حققت إيرادات ممتازة من خلال اعتماد التسعيرة الجديدة، حيث وصلت إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من السنة إلى 69 مليون، ومن المتوقع أن تصل بنهاية هذا العام إلى 140 مليون وهو ما يعد رقماً قياسياً جديدا في تاريخ الشركة، حيث أن أعلى إيراد لها كان 57 مليون في عام 2009 .

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس بحضور مدير عام الشؤون المالية بالعيد سالم، مع رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي إمساعد، برفقته عضو لجنة الإدارة للتسويق والشؤون الفنية فتحي خليفة، وعضو لجنة الإدارة للعمليات سليمان اجبيل، عضو لجنة الإدارة للمالية خالد مفتاح الدينالي، وعضو لجنة الإدارة للتصنيع والمواد أحمد عبد العزيز العرفى .

وناقش الاجتماع العراقيل والتحديات التي تواجه الشركة وتأثيرها على سير العمل، في ظل تأخر الميزانيات، حيث تم التأكيد على السعي المتواصل لإزالة كل الصعاب، من أجل ضمان استمرار الإنتاج النفطي.

واطلع مصطفى صنع الله، على آخر مستجدات مشروع إنشاء مصنع النتروجين، حيث أشار مجدي جبريل إلى أن الفضل في هذا المشروع يعود للمؤسسة الوطنية للنفط، مبينا أن الشركة تعمل مع شريكها في هذا المشروع على تطوير المصنع وإنتاج الأوكسجين لكي يتم توزيعه على المستشفيات مجانًا .

وأكد صنع الله أن شركة الجوف تعد صرحًا عظيمًا حيث أن خرجيها يعملون في الشركات الأخرى، وأن المؤسسة استثمرت من خلالها كثيرًا.