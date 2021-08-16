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الميهوب: ما وصلت إليه اللجنة العسكرية مهم جدا وهناك تعنت من الرئاسي والحكومة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، اليوم الإثنين، أن “كل ما توصلت له اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مهم جدا، ولكن الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي يتعنتون في مواقفهم”.

الميهوب، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، طالب بتعيين وزير للدفاع او تجميد ميزانيتها، منبهاً إلى بيان اللجنة العسكرية وأشار الى خطورة الوضع وإمكانية تعريض وقف اطلاق النار للخطر.

وأشار الميهوب إلى أن هناك ميزانية رُصدت للأجسام المستقلة، مطالباً بضرورة أن تتبع هذه الأجسام رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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