المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض يتسلم مهامه

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إتمام مراسم الاستلام والتسليم بين بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز السابق وحيدر مفتاح السايح مدير عام المركز الحالي.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النجار أعطى في كلمته خلال مراسم الاستلام والتسليم نبذة عن المركز والمهام المنوط بها ودوره في مواجهة الجوائح والأوبئة والحفاظ على صحة المجتمع مؤكدا على أهمية الحفاظ على مكونات المركز من إدارات وفروع وشبكات الرصد والتقصي في عموم البلاد .

وشكر السايح رئيس المركز السابق النجار على المجهودات التي بذلها خلال مسيرته بالمركز وكذلك شكر رئيس وأعضاء لجنة الاستلام والتسليم وكذلك الحضور وكل العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وأكد تكملة مسيرة البناء والتطوير للمركز وأبدى استعداده للعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والمجتمع .