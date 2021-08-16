تويتر تعيد تعليق طلبات توثيق الحسابات الجديدة

أكدّت تويتر تعليقها طلبات التوثيق بالعلامة الزرقاء مجدداً، وذلك بعد فترةٍ قصيرة من إعادة فتحها.

وبررت المنصة هذا الأمر بظهور مشاكل في طريقة التوثيق، بالإضافة لوجود ثغرات نجح من خلالها بعض الأشخاص بانتحال بعض الشخصيات وتوثيق حسابات بأسمائهم دون علمهم متخطين شروط التوثيق التي وضعتها المنصة.

وقالت تويتر إنّ الضغط الكبير على توثيق الحسابات جعلها تقع بأخطاء عديدة وهذا ما دفعها لإعادة تعليق التوثيق بالعلامة الزرقاء.

وجاء هذا القرار بعد فترةٍ من توثيق المنصة لحساب باسم الكاتب الأمريكي كورماك مكارثي لفترة قبل أن تضطر لإلغاء التوثيق بعد فترة بسبب انتحال الأشخاص الذين طلبوا التوثيق لشخصية الكاتب.

يذكر أنّ تويتر تضع مجموعة من الشروط لتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء أبرزها بطاقة إثبات شخصية صادرة عن بلده الأصلي.

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