المغربي: الإخوان يسعون لمنع انتخاب رئيس وبرلمان لإضعاف الجيش الليبي

قال المحلل السياسي الكيلاني المغربي، إن الإخوان “جماعة ظلامية خارجة عن القانون، ولا تنشط إلا في ظروف الفوضى التي توفر لها حماية لأعمالها الإجرامية، لذا فهي تحاول بكل السبل عدم استكمال خارطة الطريق، لذا فإن ما تراه اليوم هو حرب شرسة لديناصورات ليبيا للبقاء قبل كتابة آخر سطور في قصة انقراضها”.

وأضاف المغربي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، رصدتها “الساعة 24، أن محاولات الإخوان، لتأخير الاستحقاق الدستوري لمنع انتخاب رئيس ومجلس نواب جديد، لمنع إقامة دولة ذات مؤسسات دون حروب، ستهدف بشكل أساسي إلى “إضعاف الجيش الليبي، الذي يطلقون عليه لفظ (العسكر)، وهو مصطلح تركي عثماني لأن الإخوان وكلاء للمحتل التركي، فالقوات المسلحة هي التي تتصدى لهم.