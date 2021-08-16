البناني: آن الأوان للانطلاقة الخارجية لحزب “العدالة والبناء”

عقد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان في ليبيا عماد البناني اجتماعا، الإثنين، بمقر الحزب بالعاصمة طرابلس، مع المكتب التنفيذي، بحضور نائب رئيس الحزب شكري الخوجة ومستشار الرئيس رمضان الدرسي والمدير التنفيذي عادل أبوقرين وجميع رؤساء الدوائر التنفيذية بالحزب.

وأكد رئيس الحزب، في بيان، أنه “قد آن الأوان للانطلاقة الخارجية، بعد اكتمال تشكيل الهيئة العليا، والمكتب التنفيذي بتعيين جميع رؤساء دوائره”، وفق قوله.

وبحسب بيانه، وجه البناني “دعوته لجميع مكونات وأعضاء الحزب للانطلاق الشامل في إطار أهداف الحزب خلال المرحلة القادمة”، على حد تعبيره.

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