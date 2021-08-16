وزير الداخلية يطلع على الأوضاع الأمنية ببنغازي ومدن المنطقة الشرقية

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ومدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي ومدير مكتب الوكيل عميد سالم ماضي ومدير مكتب المعلومات بديوان وكيل الوزارة للشؤون الفنية عميد علي البسباسي، بحث الخطة الأمنية الموضوعة من قبل غرفة تأمين بنغازي الكبرى والاجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الامن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير اليوم الاثنين الى مناقشة العراقيل التي تواجه العمل في تنفيذ الخطة ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

واستعرض أيضاً آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من أجل المحافظة على الأمن وضبط وردع المجرمين ومحاربة كافة أشكال الجريمة كي ينعم المواطن بالأمن والأمان.

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