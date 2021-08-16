تسليم موقع لحفر بئر مياه وبناء خزان ببلدية يفرن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تسليم موقع لحفر بئر مياه لصالح بلدية يفرن كما سيتم بناء خزان تجميع المياه بسعة 300 متر مكعب بمنطقة حفر البئر الجديدة مع توريد الأنابيب اللازمة لربطه بخزانات المدينة.

وأكدت المؤسسة أن حفر البئر يجري برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وبدعم من شركة ريبسول الإسبانية وبإشراف شركة اكاكوس للعمليات النفطية وذلك لحل مختنق نقص المياه في المناطق المجاورة للعمليات النفطية .

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن تسليم موقغ حفر البئر يأتي في ظل برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط، والتى تسعى لحلحلة المختنقات وتوفير المساعدات الملحة للمناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم حالياً بدعم عدة مشاريع داخل بلدية يفرن، منها مشروع ربط آبار “عومر ” وصيانة خزانات المياه القائمة واستكمال بناء خزان علوي .