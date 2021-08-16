تحقيق إيرادات مميزة من خلال اعتماد التسعيرة الجديدة

حققت المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات مميزة من خلال اعتماد التسعيرة الجديدة، حيث وصل إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من السنة إلى تسعة وستين مليونا، ومن المتوقع أن تصل في نهاية هذا العام إلى مئة وأربعين مليونا، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا في تاريخ الشركة.

وذلك خلال اجتماع دوري عقده رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ناقش فيه العراقيل والتحديات التي تواجه الشركة وتأثيرها على سير العمل.

كما اطلع، صنع الله، على آخر مستجدات مشروع إنشاء مصنع النيتروجين مشيرا إلى أن الشركة تعمل مع شريكها في هذا المشروع على تطوير المصنع وإنتاج الأكسجين لكي يتم توزيعه على المستشفيات مجانا.

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