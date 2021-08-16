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السفارة الليبية بلندن تُدشن منظومة استخراج جوازات السفر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الليبية بلندن افتتاح منظومة حجز المواعيد لاستخراج جوازات السفر، للمواطنين المقيمين في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

جاء ذلك على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية على الفيسبوك، والذي أكد أن عملية تحديد المواعيد ستتم من خلال موقع السفارة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، مؤكدة سعيها لحل مشكلة المواطنين المقيمين في جمهورية أيرلندا ممن يتعذر عليهم السفر إلى لندن.

وتُعد مسألة تجديد واستصدار جوازات السفر من المشاكل التي تواجه الليبيين المغتربين في الخارج نتيجة استبدال الجوازات الورقية بأخرى إلكترونية، وتأخر استحداث المنظومات في السفارات الليبية بالخارج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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