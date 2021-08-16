ليبيا الان

مازن ورئيس إدارة المرور يستعرضان الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث على الطرقات

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد مازن مع رئيس إدارة شؤون المرور والتراخيص العميد الصديق الشيباني.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بالإدارة واستعراض المشاكل والعراقيل ووضع الحلول اللازمة لها، كما تم مناقشة التنسيق بين الإدارة وكافة أقسام المرور بالمديريات في المناطق.

واستعرض اللقاء الإحصائيات المرورية المسجلة والإجراءات المتخذة من أجل الحد من الحوادث على الطرقات، للحفاظ على السلامة المرورية ومرتادي هذه الطرقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك