مازن ورئيس إدارة المرور يستعرضان الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث على الطرقات

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد مازن مع رئيس إدارة شؤون المرور والتراخيص العميد الصديق الشيباني.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بالإدارة واستعراض المشاكل والعراقيل ووضع الحلول اللازمة لها، كما تم مناقشة التنسيق بين الإدارة وكافة أقسام المرور بالمديريات في المناطق.

واستعرض اللقاء الإحصائيات المرورية المسجلة والإجراءات المتخذة من أجل الحد من الحوادث على الطرقات، للحفاظ على السلامة المرورية ومرتادي هذه الطرقات.

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