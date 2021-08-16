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الحويج يحظر تصدير الخردة خارج ليبيا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حظر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، في قرار له اليوم المتاجرة بالخردة بمختلف أنواعها وتصديرها.

وبحسب القرار فقد ألغى الحويج قرارا آخرا كان يسمح بتصدير السلع إلى خارج البلاد، بما في ذلك الخردة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • والله يا خردة مازلت تقرر وتفلسف وما عندك ما تقدم ومحاولت منحك صك الغفران من الدبيبة يشفع لك ماضيك .

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