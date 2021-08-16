الحويج يحظر تصدير الخردة خارج ليبيا

حظر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، في قرار له اليوم المتاجرة بالخردة بمختلف أنواعها وتصديرها.
وبحسب القرار فقد ألغى الحويج قرارا آخرا كان يسمح بتصدير السلع إلى خارج البلاد، بما في ذلك الخردة.
حظر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، في قرار له اليوم المتاجرة بالخردة بمختلف أنواعها وتصديرها.
وبحسب القرار فقد ألغى الحويج قرارا آخرا كان يسمح بتصدير السلع إلى خارج البلاد، بما في ذلك الخردة.
والله يا خردة مازلت تقرر وتفلسف وما عندك ما تقدم ومحاولت منحك صك الغفران من الدبيبة يشفع لك ماضيك .
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