الدبيبة يوجه المصارف بتمويل تأسيس الشركات الخاصة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة جميع المؤسسات إلى اتفاق مبدئي لتخصيص مبالغ وتأسيس شركات تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، مطالبا المصارف إلى تمويل تأسيس الشركات الخاصة.

وأضاف، خلال ندوة حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد، اليوم الإثنين، «يجب توجيه المصارف العامة والخاصة والصناديق إلى تمويل تأسيس الشركات الخاصة».

وشدد على ضرورة تجاوز القانون رقم «1» لخلق استثمارات وفرص عمل وإحداث تنمية، مضيفا: «أهم قطاع في الاستثمار هو العقارات وهو بسيط جدا حالياً، ويجب أن يشهد انتعاشة». ونبه إلى أن تشجيع وجود مزيد من شركات التمويل الإيجاري لحل مشاكل الإسكان.

من جانبه، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إنه «لا لوم على أحد في عدم توسع القطاع الخاص، لأن ليبيا لم يكن فيها قطاع خاص وكانت جميع القطاعات اشتراكية وقطاع عام تابع للدولة».

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