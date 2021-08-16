“عقيلة” يُحدد موعد اعتماد قانون الانتخابات.. ويتحدث عن الحكومة الموازية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عزم المجلس إصدار قانون انتخاب الرئيس خلال أسبوع إلى أسبوعين.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية مع عقيلة صالح، والذي اعتبر من خلالها أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وأن إلغاءها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

واتهم عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية، وتحوّلها لحكومة طرابلس على حدّ وصفه، محذراً من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب قد كشف اليوم الاثنين عن تكليف نائبه الأول، بتشكيل لجنة لتحديد الدوائر الانتخابية؛ تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

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