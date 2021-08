لجنة 5+5 تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية

لجنة 5+5 تطالب الحكومة والرئاسي بتجميد العمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع تركيا وروسيا وأي دولة أجنبية

لجنة 5+5 تطالب البعثة الأممية بممارسة الضغط على لجنة الـ75 لإنجاز المهمة المكلفة بها أو الانتقال إلى مقترح بديل

لجنة 5+5 تطالب الحكومة والرئاسي ومجلس النواب بالإسراع في تعيين وزير دفاع وتخلي مسؤوليتها من تبعات تأخر تعيينه لجنة 5+5 توصي الرئاسي والحكومة بإعادة النظر في تبعية جهاز دعم الاستقرار وقوة مكافحة الإرهاب وجهاز قوة الردع وكيانات مسلحة أخرى

