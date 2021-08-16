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لجنة 5+5 تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
لجنة 5+5 تطالب الحكومة والرئاسي بتجميد العمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع تركيا وروسيا وأي دولة أجنبية
لجنة 5+5 تطالب البعثة الأممية بممارسة الضغط على لجنة الـ75 لإنجاز المهمة المكلفة بها أو الانتقال إلى مقترح بديل
لجنة 5+5 تطالب الحكومة والرئاسي ومجلس النواب بالإسراع في تعيين وزير دفاع وتخلي مسؤوليتها من تبعات تأخر تعيينه
لجنة 5+5 توصي الرئاسي والحكومة بإعادة النظر في تبعية جهاز دعم الاستقرار وقوة مكافحة الإرهاب وجهاز قوة الردع وكيانات مسلحة أخرى

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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