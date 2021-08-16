السلاك: تنظيم الإخوان يدرك أن مسألة انقراضه سياسيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى

أكد المحلل السياسي الليبي، محمد السلاك، أن تنظيم الإخوان “يدرك جيدا أن مسألة انقراضه سياسيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وأنه سيمنى بخسارة كبيرة في حال إجراء الانتخابات، لأنه بلا قاعدة شعبية، مما يفسر محاولاتهم الكثيرة لإجهاض المسار السياسي، وبنظرة سريعة على كل الاستحقاقات الدستورية التي أجريت منذ 2012، سيدرك جيدا هذه الحقيقة”.

السلاك، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” لفت إلى أن الإخوان يسعون إلى “التغلغل في مؤسسات الدولة للسيطرة على كامل مفاصلها، كبديل آمن إذا ما أجريت الانتخابات في موعدها، وخاصة المناصب السيادية”، مبرزا مساعيهم إلى إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحذر السلاك، من نجاح مخطط الإخوان الساعي إلى عرقلة الانتخابات، لأنه سيؤدي إلى حالة من الانسداد السياسي، وستكون كل الخيارات متاحة، مطالبا مختلف الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي بدعم استكمال خارطة الطريق.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

