الروياتي: ديمقراطية تونس يدافعون عنها باستماتة وديمقراطية أفغانستان يرحبون بالانقلاب عليها بفرح

انتقد أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، دفاع بعض التيارات عن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ورفض حالة الانفلات التي أحدثتها حركة طالبان في أفغانستان.

وقال الروياتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما بين ديمقراطية تونس التي يدافعون عنها باستماتة وديمقراطية أفغانستان التي يرحبون بالانقلاب عليها بفرح”، على حد قوله.

وأضاف محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي:” اتضحت أكثر بوصلة المتأسلمين” على حد وصفه.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.