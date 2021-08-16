وزير الداخلية يناقش عراقيل تنفيذ خطة تأمين بنغازي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج قعيم، لمناقشة عراقيل تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مدينة بنغازي وسبل حلحلتها.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس كل من مدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية العميد، سالم ماضي، ومدير مكتب المعلومات بديوان وكيل الوزارة للشؤون الفنية العميد، علي البسباسي.

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وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع تناول «مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة من قبل غرفة تأمين بنغازي الكبرى والإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى «مناقشة العراقيل التي تواجه العمل في تنفيذ الخطة ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها»، كما استعرض «المستجدات حول الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من أجل المحافظة على الأمن وضبط وردع المجرمين ومحاربة كافة أشكال الجريمة كي ينعم المواطن بالأمن والأمان».

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