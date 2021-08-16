“نورلاند” يبحث في المغرب دعم انتخابات ديسمبر

التقى المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، في الرباط، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وتهدف الزيارة بحسب الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بليبيا، إلى مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، بالإضافة لبحث الوجود الأجنبي العسكري في ليبيا.

ويُجري المبعوث الأمريكي سلسلة لقاءات مع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، على الصعيدين الدولي والمحلي، قادته للقاهرة وأنقرة، والتي تأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية لإنجاح خارطة الطريق المنتهية بانتخابات رئاسية في 24 من ديسمبر المقبل.

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