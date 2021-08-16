تدهور في مؤشرات الأمن الغذائي والتنوع الغذائي بين الأسر الليبية

صدر تقرير برنامج الأغذية العالمي – ليبيا، حول الأمن الغذائي والتغذية عن شهر يوليو 2021 بعد الانتهاء من الجولة الرابعة للمسح في ليبيا.

وبحسب التقرير، يكافح الليبيون، وخاصة الأسر النازحة، من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية. وقد أدى ذلك إلى دفع أعداد كبيرة من الأسر إلى اللجوء لاستراتيجية التقشف وخاصة في منطقة الكفرة.

وذكر التقرير أن أكثر من 70 بالمائة من النساء الليبيات بين سن 15-49 عاماً، لا يحقق الطعام الذي يتناولنه أي تنوع غذائي، وتركزت أعلى نسبة من الأسر التي لم تحقق التنوع الغذائي بحده الأدنى في مناطق مرزق وطبرق.

في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى انخفاض معدل التنوع الغذائي وتعداد وجبات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً، بمعدل انخفاض 12 بالمائة عن المسح السابق.

وقد أظهرت الجولة أن سوق العمل لا يزال غير مستقر. وأفادت العديد من الأسر التي شملتها الدراسة أنها إما عاطلة عن العمل أو تعمل بدوام جزئي.

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