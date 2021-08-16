استئناف نقل شحنات الوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى بلديات الجنوب

استؤنفت منذ يومين عمليات نقل شحنات الوقود والغاز من مستودع مصراتة النفطي إلى بلديات المنطقة الجنوبية والتي كانت جمعية نقل الوقود أعلنت قبل أيام إيقافها على خلفية اعتداء خارجين عن القانون على عدد من سائقي شاحنات نقل الوقود.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، وصول شحنات الوقود وغاز الطاهي قادمة من مستودع مصراتة النفطي لبلديات الجنوب تحت تأمين وحماية أعضاء الشرطة بمديريات أمن الشاطئ وسبها والبوانيس وبمشاركة مكتب الشاطئ بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن نقل شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية يأتي «حسب الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين هذه الشحنات ومن ثم توزيعها على المحطات المستهدفة بالمنطقة».

وفي 11 أغسطس، أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، استئناف انطلاق شاحنات نقل الوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى المنطقة الجنوبية خلال أيام قليلة، مثنيًا على جهود المسؤولين في مصراتة واستعدادهم لحلحلة جميع المواضيع ومد جسور بين مدن ليبيا.

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وجاء إعلان أبوجناح عقب اجتماعه، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ومديري أمن الجنوب، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مدينة مصراتة محمد الرجوبي، لتسوية مشكلة تأمين سائقي شاحنات نقل الوقود في المنطقة الجنوبية.

وأوقفت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته قبل أيام نقل المحروقات إلى مناطق الجنوب، في السابع من أغسطس الجاري، على خلفية اعتداء مسلح تعرض له سائقو شاحنات نقل الوقود بمنطقة براك الشاطئ من قبل خارجين على القانون؛ وفق بيان للجمعية.

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