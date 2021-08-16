لجنة 5+5 تطالب الرئاسي والحكومة بتجميد الاتفاقيات العسكرية مع الدّول الأجنبيّة

وجهت اللجنة العسكريّة 5+5 خطابًا إلى كلّ من رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، طالبت فيه إخراج كافة المرتزقة في كل أنحاء ليبيا وبتجميد كل الإتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم خاصة مع تركيا وروسيا.

وقالت اللجنة في بيان لها وقعه كلّ من اللواء أحمد علي عمران، والفريق امراجع محمد العمامي، وتحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخة منهأنّه ” استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبي الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب”.

وأضاف بيان اللجنة قائلاً: ““نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.