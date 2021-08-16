اللجنة العسكرية 5+5 تحذّر من خطورة عدم تعيين وزير للدفاع

حذرت اللجنة العسكرية 5+5 كلاّ من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من خطر خرق اتفاق وقف اطلاق النار واندلاع الحرب من جديد بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع.

مذكّرة في بيان لها، تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه بكطالبتها السابقة والمتكررة بسرعة تعيين وزير للدفاع.

كما طالبت اللجنة، في بيان آخر، تحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، كلاّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي بإعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية وإعادة تبعيتها لرئاسة الأركان ووضع ميزانيتهم المالية تحت رئاسة الأركان العامة وليس بشكل مستقل.