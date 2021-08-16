خاص| جلسة حوارية حول دعم مكونات المجتمع المدني للعملية الانتخابية وضمان نجاحها

بنغازي 16 أغسطس 2021 (وال)- شهدت قاعة جامعة السلام الدولية ببلدية بنغازي اليوم الإثنين، جلسة حوارية حول دعم للعملية الانتخابية في الفترة القادمة، بإشراف اتحاد النُخب والكفاءات الليبية، وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلي مؤسسات ذات العلاقة.

هذا ويهدف جلسة حوارية لوضع خارطة للطريق ورسم الملامح للرؤية المستقبلية، ولتوظيف الطاقات والكوادر في مختلف المجالات للوصول إلى الأفضل لبناء المؤسسات الشرعية، ودعم الكفاءات الوطنية والمواهب قادرة على العطاء وتحمل المسئولية في إدارة مؤسسات الدولة بشكل ثابت وقانوني، مما يتناسب مع القدرات والإمكانيات.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إنه تم خلال الجلسة الحوارية؛ طرح مبادرة بعنوان “منصة انتخابية” للدكتور عبد الوهاب بوبطينة، الذي صرح لوكالة الأنباء الليبية قائلا : “نعقد جلسة حوارية بخصوص إعلان منصة انتخابية، لتقديم خدمة إلى المجتمع ومساعدة المرشح لعرض برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية، ومشروعه قبل عملية الانتخابية.

وأضاف بوبطينة أن هذه المنصة؛ ستكون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه المنصة ستكون حلقة الوصل بين الناخب والمرشح، وبأن أهمية هذه المنصة تعطي المجال للناخبين لاختيار المرشح الأمثل والأفضل.

وأختتم بوبطينة قائلا: “هذه المنصة لا تنجح إلا بدعم من المفوضية العليا للانتخابات، والمجتمع المدني، والقنوات الإعلامية، وتترتب على هذه المنصة الالتزام بما يذكره المرشح أمام الناخبين والرجوع إليه حال الإخلال بما سيقدمه، كما ستكون أيضًا حاجزًا لعدم دخول المرشح الذي ليس لديه ما سيقدمه من خلال السيرة الذاتية ومشروعه الانتخابي.

بدوره، قال الدكتور سالم بن غربية المحاضر في الجامعات الليبية: “نحن بصدد إطلاق منصة انتخابية للمرشحين على مستوى البرلمان من الجانب التشريعي والرقابي للدولة، ونحاول تجميع عدد أكبر من المرشحين؛ حتى يتم عرض البرامج الانتخابية لهم، لكي يتم فرز وتلقيح واستخراج من هو الأفضل”.

وطالب بن غربيه بأن يكون هناك نضج بين الناخب والمرشح، حتى يتم تجاوز هذه المرحلة وتلافي ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال